محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر تطبيق وي تشات

_ منعت قاضية أمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد وزارة التجارة الأمريكية من مطالبة شركة (آبل) وشركة (جوجل) المملوكة لشركة (ألفابيت) باستبعاد تطبيق (وي تشات) في وقت متأخر من يوم الأحد.

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وقالت قاضية الصلح الأمريكية بولاية كاليفورنيا لوريل بيلر في حكمها إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة (تينسنت هولدينج)، الذين رفعوا دعوى قضائية “أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول”.

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع (وي تشات) في الولايات المتحدة وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

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ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التجارة الأمريكية على الأمر.

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