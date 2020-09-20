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رئيس الوزراء يكلف بسرعة إعداد كراسة شروط تصنيع أجهزة التابلت محليا

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا لبحث خطوات توطين صناعة التابلت فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة “التابلت” فى مصر.

وأوضح المستشار نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلي لـ “التابلت”، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل فى توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60%، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج.

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وأشار إلى أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين، يقدر بالملايين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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