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عاجل.. البنك الأهلي يقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15%

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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه تقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15% والتي يصل أجلها إلى عام.

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وأضاف أن الشهادة جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.

كان البنك الأهلي قد طرح الشهادة ذات العائد 15% الأكبر في السوق، خلال مارس الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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