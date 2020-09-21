ابتكار القابضة تعين هيرميس لدراسة خيارات الطرح في البورصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج أن مجلس إدارة شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية قرر في اجتماعه أمس تعيين بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس لدراسة خيارات الطرح في البورصة.

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وقالت مصادر مطلعة لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال إن الاجتماع حضره بعض قيادات المجموعة المالية هيرميس، وتمت مناقشة سيناريوهين أساسيين للطرح في البورصة، الأول طرح حصة من مجموعة ابتكار القابضة، أما الثاني فيتمثل في طرح قطاع المدفوعات الإلكترونية فقط.

وتمتلك شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية 70% من شركة مصاري، و60% من شركة بي للمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب كامل أسهم شركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، ومجموعة شركات تمويل التي تضم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم وخدمات التحصيل.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الثاني سيترتب عليه وضع شركتي بي ومصاري تحت مظلة شركة قابضة جديدة سيتم تأسيسها وطرح حصة مؤثرة منها في البورصة.

وأضافت المصادر أن الدراسة ستحدد السيناريو الأفضل لمجموعة ابتكار ومساهميها وفقًا لعدة عوامل سيجري تحديدها خلال الفترة المقبلة، منها حجم الطرح وتوقيته وكيفية توزيعه ما بين الطرحين العام والخاص.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مؤسسات مالية محلية وصناديق استثمار إقليمية عرضت خلال الفترة الماضية الاستحواذ على حصص من شركتي بي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية، ومن المرجح مشاركتهم في الطرح.

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وتمتلك شركة بي بي آي بارتنرز ومجموعاتها المرتبطة نحو 51 % من مجموعة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، في مقابل نحو 49% لشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية -MTI-.

والجدير بالذكر أن بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس أدار منذ عام طرح أول شركة مدفوعات إلكترونية في البورصة عبر طرح نحو 36% من شركة فوري، والذي استحوذت فيه شركة أكتس الإنجليزية وبنكا الأهلي ومصر على 21 % من الشركة موزعة بينهم بالتساوي بواقع 7% لكل منهم، أما النسبة المتبقية والبالغة 15% فتم تقسيمها بواقع 5% في طرح عام لصغار المستثمرين و10% للمؤسسات وكبار المستثمرين.

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