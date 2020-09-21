بنك تنمية الصادرات يعدل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية

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رنا ممدوح – أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مجلس الإدارة قرر بجلستة المنعقدة أمس تعديل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.
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وقال البنك في بيان للبورصة اليوم: ” في ضوء وجود تدعيم القاعدة الرأسمالية، مما رأي معه ضرورة قيام مصرفنا باحتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقدا والبالغة 136.4 مليون جنيه”.
وقرر مجلس الإدارة، توزيع أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم.
وبناء عليه، اتخذ مجلس الإدارة قرار بالموافقة ( بالتمرير) على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، باحتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقدا والبالغ قدرها 136.4 مليون جنيه.
على أن يتم عرض القائمة بعد التعديل على الجمعية العامة لإعتمادها.
الجدير بالذكر، أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد سجل تراجعا في الأرباح المجمعة خلال العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 1.103 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.
وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020 إلى 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.
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