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بنك تنمية الصادرات يعدل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية

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رنا ممدوح – أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مجلس الإدارة قرر بجلستة المنعقدة أمس تعديل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

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وقال البنك في بيان للبورصة اليوم: ” في ضوء وجود تدعيم القاعدة الرأسمالية، مما رأي معه ضرورة قيام مصرفنا باحتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقدا والبالغة 136.4 مليون جنيه”.

وقرر مجلس الإدارة، توزيع أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم.

وبناء عليه، اتخذ مجلس الإدارة قرار بالموافقة ( بالتمرير) على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، باحتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقدا والبالغ قدرها 136.4 مليون جنيه.

على أن يتم عرض القائمة بعد التعديل على الجمعية العامة لإعتمادها.

الجدير بالذكر، أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد سجل تراجعا في الأرباح المجمعة خلال العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 1.103 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.

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وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020 إلى 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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