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العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي بعد قرار خفض الفائدة

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قرر بنك الاستثمار القومي اليوم خفض أسعار العائد على عدد من شهادات الاستثمار من فئات أ و ب و د.

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وتنشر بوابة دوت الخليج أسعار العائد الجديدة على مختلف شهادات بنك الاستثمار القومي.

شهادات استثمار المجموعة ” أ ” ذات العائد المجمع الممنوح:
– تصدر بفئة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
– مدة الشهادة عشر سنوات.
– يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية.
– العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.
– سعر الفائدة الحالي 10.25% سنويا (وذلك اعتبارا من 21 سبتمبر 2020)

شهادات استثمار المجموعة ” ب ” ذات العائد الدوري الممنوح:
– وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط دون الهيئات الاعتبارية.
الشهادة مجموعة (ب) ذات العائد 10.25 % سنويا ويصرف شهريا.
• الشهادة مجموعة (ب)، بأجل عامين، وتمنح عائد 10.5% سنويا ويصرف ربع سنوي.
• الشهادة مجموعة (ب) بأجل 3 سنوات، وتمنح عائد 10% سنويا ويصرف ربع سنوي.

شهادات استثمار المجموعة “د” للهيئات الاعتبارية:
وهي مخصصة للهيئات الاعتبارية التي لها حق الشراء وفقا للقرارات الوزارية المنظمة دون الشركات بأجل 3 سنوات وتمنح عائد 10.75% سنويا يصرف كل 3 شهور

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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