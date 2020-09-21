فاروس: إيقاف شهادات 15% ليس علامة على خفض وشيك للفائدة في اجتماع السياسة النقدية

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أمنية إبراهيم – أكد بنك الاستثمار فاروس القابضة، توقعاته بشأن تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، مؤكدا أن خفض العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي، وإيقاف بنكا الأهلي ومصر لإصدار شهادات العائد 15% لا يمكن اعتبارها علامة على اتجاه المركزي لخفض الفائدة.
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وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن قرار بنك الاستثمار القومي بخفض العائد على الشهادات يعود لإلغاء الإعفاء الضريبي على استثماراته في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وبالتالي انخفاض أرباحه منها.
وأوضحت، أن بنك الاستثمار القومي كان يتمتع بإعفاء من الضريبة على عوائد الأوراق المالية الحكومية والبالغة 20%، وبعد إلغاء الإعفاء من الطبيعي أن ينعكس ذلك على العوائد المدفوعة للمودعين.
وأضافت السويفي: لا نختلف عن وجود فرصة أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية، ولكن أغلب الظن أن صامع السياسة النقدية سيؤجل هذه الخطوة قليلا لحين استقرار أوضاع موارد النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية للدولة.
وتابعت: لا يمكن اعتبار إيقاف بنكا الأهلي ومصر لشهادات 15% علامة أو إشارة لخفض وشيك في أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع السياسة النقدية القادم.
المستويات الحالية تعطي توازنا جيدا بين النمو واعتبارات الموازنة ودعم الشركات
وأشارت السويفي، إلى أن المستويات الحالية تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات مع المبادرات، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.
وقرر بنكا الأهلي ومصر صباح اليوم الإثنين، إيقاف إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 15%، وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لحابي، إن الشهادة البلاتينية الجديدة أجل عام جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.
فيما قال عاكف المغربي، في تصريح لحابي إنه تقرر وقف إصدار شهادة ابن مصر ذات العائد القياسي 15%، والتي جمعت نحو 103 مليار جنيه.
وطرح أكبر بنكين حكوميين الشهادات مرتفعة العائد أجل عام، في شهر مارس الماضي، بعائد سنوي 15% دورية صرف شهرية.
كما أقر بنك الاستثمار القومي اليوم، خفض العائد على مجموعة من شهادات الاستثمار فئات أ و ب و د.
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