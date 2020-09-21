فاروس: إيقاف شهادات 15% ليس علامة على خفض وشيك للفائدة في اجتماع السياسة النقدية

أمنية إبراهيم – أكد بنك الاستثمار فاروس القابضة، توقعاته بشأن تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، مؤكدا أن خفض العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي، وإيقاف بنكا الأهلي ومصر لإصدار شهادات العائد 15% لا يمكن اعتبارها علامة على اتجاه المركزي لخفض الفائدة.

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وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن قرار بنك الاستثمار القومي بخفض العائد على الشهادات يعود لإلغاء الإعفاء الضريبي على استثماراته في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وبالتالي انخفاض أرباحه منها.

وأوضحت، أن بنك الاستثمار القومي كان يتمتع بإعفاء من الضريبة على عوائد الأوراق المالية الحكومية والبالغة 20%، وبعد إلغاء الإعفاء من الطبيعي أن ينعكس ذلك على العوائد المدفوعة للمودعين.

وأضافت السويفي: لا نختلف عن وجود فرصة أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية، ولكن أغلب الظن أن صامع السياسة النقدية سيؤجل هذه الخطوة قليلا لحين استقرار أوضاع موارد النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية للدولة.

وتابعت: لا يمكن اعتبار إيقاف بنكا الأهلي ومصر لشهادات 15% علامة أو إشارة لخفض وشيك في أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع السياسة النقدية القادم.

المستويات الحالية تعطي توازنا جيدا بين النمو واعتبارات الموازنة ودعم الشركات

وأشارت السويفي، إلى أن المستويات الحالية تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات مع المبادرات، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

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وقرر بنكا الأهلي ومصر صباح اليوم الإثنين، إيقاف إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 15%، وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لحابي، إن الشهادة البلاتينية الجديدة أجل عام جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.

فيما قال عاكف المغربي، في تصريح لحابي إنه تقرر وقف إصدار شهادة ابن مصر ذات العائد القياسي 15%، والتي جمعت نحو 103 مليار جنيه.

وطرح أكبر بنكين حكوميين الشهادات مرتفعة العائد أجل عام، في شهر مارس الماضي، بعائد سنوي 15% دورية صرف شهرية.

كما أقر بنك الاستثمار القومي اليوم، خفض العائد على مجموعة من شهادات الاستثمار فئات أ و ب و د.

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