ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت بايت دانس في السيطرة على التطبيق

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وكالات _ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية “بايت دانس” في السيطرة على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.
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ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة “بايت دانس” بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب: “إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة”.
وأكد أن “هناك شراكة” بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين ستشتريان التطبيق وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه، مضيفاً ستمتلكان غالبية الأسهم.
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