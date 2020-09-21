الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض شراء البنك الأهلي المتحد

رنا ممدوح – وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من البنك الأهلي المتحد – البحرين، وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار لشراء حتى عدد 43.548 مليون سهم اسمي نقدي من أسهم رأسمال البنك الأهلى المتحد – مصر.

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وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أن هذه الكمية تمثل 14.52% من رأسمال البنك الأهلى المتحد – مصر، والمكملة لنسبة 100%، وتم تحديد سعر العرض عند 29.783 جنيه للسهم الواحد، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

والتزمت الهيئة مقدم العرض بالآتي:

– شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– إخطار الهيئة باية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

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– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسني لحاملي الاوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

– الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الاختياري

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– الكتابة إلى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

قرار الموافقة على نشر إعلان عرض شراء الأهلي المتحد