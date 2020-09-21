الدين الحكومي الأمريكي يرتفع 59% في الربع الثاني وسط جهود لوقف كورونا وتداعياته

سي إن بي سي – ارتفعت الديون الحكومية والتجارية في الربع الثاني حيث تعاملت الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع صافي الثروة الشخصية وهبوط الائتمان الاستهلاكي عند مستوى قياسي.

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وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي صدر الاثنين أن إجمالي الميزانية العمومية للأسر في الولايات المتحدة ارتفع إلى ما يقرب من 119 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو ، بزيادة 6.8٪ عن الربع الأول.

وكانت المكاسب في صافي الثروة مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بسوق الأسهم.

وبفضل جزء كبير من التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق ، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 20٪ خلال الربع. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة قدرها 5.7 تريليون دولار في صافي الثروة ، أو 75٪ من إجمالي الزيادة. ساهمت العقارات بمبلغ 500 مليون دولار.

مع زيادة الأصول المالية ، لم يذهب الدين إلى أي مكان ، على الأقل على مستوى الأسرة.

في الواقع ، تراجع الائتمان الاستهلاكي بوتيرة قياسية بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 6.6٪ ، ويرجع الفضل في ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أرصدة بطاقات الائتمان إلى 953.8 مليار دولار من 1.02 تريليون دولار. لم يتغير دين قروض الطلاب بشكل طفيف عند 1.68 تريليون دولار بينما ارتفعت قروض السيارات إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار.

جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الحكومة الفيدرالية والشركات في تصعيد الديون. إجمالاً، بلغ إجمالي الدين المحلي غير المالي 59.3 تريليون دولار.

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وانفجرت ديون الحكومة الفيدرالية بوتيرة 58.9٪ حيث أقر الكونجرس قانون CARES لدعم الاقتصاد الذي كان قد أغلق في نهاية الربع الأول لمكافحة انتشار Covid-19.

وارتفع الدين التجاري غير المالي بنسبة 14٪ ، وهو في الواقع أقل من ارتفاع 18.4٪ في الربع الأول ولكنه لا يزال أعلى بكثير من أي مستوى سابق للوباء يعود إلى عام 1980 على الأقل. وارتفعت حكومة الولاية بنسبة 3.5٪ ، وهي الأسرع منذ عام 2009.

تأتي البيانات من مسح الحسابات المالية ربع السنوي.

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