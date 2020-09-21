تراجع طفيف لمتوسط سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين ليفقد بين قرش إلى قرشين في عدد من البنوك.

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وسجل متوسط سعر الصرف تراجعا طفيفا للغاية ليبلغ 15.6847 جنيه للشراء و15.7847 جنيه للبيع اليوم الإثنين، في مقابل 15.6867 جنيه للشراء و15.7867 جنيه للبيع أمس الأحد، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك، خفض بنك مصر الدولار بواقع قرشا واحدا، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلًا من15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وفقد الدولار قرشا في بنك الإسكندرية ، متداولًا عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع بالأمس.

كما تراجع الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول، إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، بدلًا من 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وهبط الدولار أيضًا قرشًا في بنك عودة، ليبلغ 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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بينما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وكذلك في التعمير والإسكان والأهلي الكويتي وبلوم عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس و إتش إس بي سي، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما ارتفع قرشًا في بنك المصري الخليجي، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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