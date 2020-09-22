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جونسون يطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل لاحتواء تفشي فيروس كورونا

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وكالات _ أفادت صحيفة تلجراف البريطانية في وقت متأخر أمسالاثنين بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس .

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وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع تويتر نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن “التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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