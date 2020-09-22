- 1/2
- 2/2
وكالات _ أفادت صحيفة تلجراف البريطانية في وقت متأخر أمسالاثنين بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع تويتر نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن “التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق”.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جونسون يطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل لاحتواء تفشي فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.