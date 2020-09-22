تقلص الأصول الائتمانية في الصين في الربع الثاني

شينخوا _ أظهرت البيانات أن أصول الصناعة الائتمانية للصين تتقلص وسط تشديد التنظيم المالي لنزع فتيل المخاطر.

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وأظهرت بيانات جمعية الصناعة الائتمانية الصينية أن إجمالي الأصول الائتمانية وصل إلى 21.28 تريليون يوان (حوالي 3.12 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الثاني بانخفاض 5.56 في المائة على أساس سنوي.

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وجاء هذا الانخفاض وسط استمرار الجهود الحكومية للقضاء على الشركات المصرفية الموازية عالية المخاطر التي تشمل شركات ائتمانية، والتي غالباً ما تخضع لرقابة تنظيمية أقل.

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وبنهاية الربع الثاني، بلغت الاستثمارات غير المسددة المقدمة من قبل الصناديق الائتمانية للمؤسسات الصناعية والتجارية 5.56 تريليون يوان بزيادة 1.46 في المائة عن نهاية الربع الأول، مما يشير إلى توجيه المزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي.

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