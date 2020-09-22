وكالات _ سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين. اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 7.64 مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.