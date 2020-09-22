6 دول توقع اتفاقا تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

_ وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن. اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. Advertisements وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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