أنسي ساويرس: اتفاق تفاهمي للاستحواذ على أحد أندية الدوري الممتاز

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فاروق يوسف _ كشف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، عن التوصل لاتفاق تفاهمي مع أحد أندية الدوري الممتاز للاستحواذ على الحصة الأغلبية به، مضيفًا “لا أستطيع الكشف أكثر من ذلك”.
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أضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن الشركة تركز جيدَا على الاستثمار الرياضي، وتم التعاقد مع العديد من الأكاديميات العالمية منها “بروسيا دورتموند”، واي تي بي للتنس.
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وقال أنسي ساويرس، إن زد تعمل في 9 أنشطة رياضية مختلفة ومتنوعة، وتم البدء في إعداد فرق الناشئين، وتقدم حوالي 3000 ناشئ من أعمار مختلفة.
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