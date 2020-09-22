نجيب ساويرس: تعاقدنا مع 3 شركات لتنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه في مشروع زد إيست بالقاهرة الجديدة

فاروق يوسف _ قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بمشروع “زد إيست” بالقاهرة الجديدة، وسيتم طرح المرحلة الثانية في معرض “سيتي سكيب”.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه المرحلة الثانية شملت التعاقد مع 3 شركات هي: أوراسكوم للإنشاءات، والرواد للمقاولات وريدكون للتعمير، وذلك لتنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه، المساحات الخضراء.

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وقال نجيب ساويرس إنه تم التقدم على إنشاء برجين إضافيين، وفي انتظار الموافقة اللازمة للبدء في المشروع.

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