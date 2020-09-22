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فاروق يوسف _ راهن رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، على القطاع العقاري في السوق المصري، وقال إنه متحمس جدًا لهذا القطاع.
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وأضاف نجيب ساويرس خلال مؤتمر صحفي، أن المعروض من هذا القطاع يمثل 10% فقط من المطلوب، وهو ما يشير إلى وجود فرصة في هذا النشاط.
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واستبعد ساويرس حدوث وتفاقم أي فقاعات عقارية، أو تخمة في المعروض خلال الآونة الحالية، مؤكدًا على أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في إعادة البيع.
ولفت إلى أن تباطؤ عمليات البيع يرجع إلى النماذج والإنشاءات التي لا تتناسب احتياجات العملاء، وإلى كون المشروع في مناطق نائية.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجيب ساويرس: المعروض العقاري 10% من المطلوب.. ولا مجال لحدوث فقاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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