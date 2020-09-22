نجيب ساويرس: المعروض العقاري 10% من المطلوب.. ولا مجال لحدوث فقاعة

فاروق يوسف _ راهن رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، على القطاع العقاري في السوق المصري، وقال إنه متحمس جدًا لهذا القطاع.

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وأضاف نجيب ساويرس خلال مؤتمر صحفي، أن المعروض من هذا القطاع يمثل 10% فقط من المطلوب، وهو ما يشير إلى وجود فرصة في هذا النشاط.

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واستبعد ساويرس حدوث وتفاقم أي فقاعات عقارية، أو تخمة في المعروض خلال الآونة الحالية، مؤكدًا على أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في إعادة البيع.

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ولفت إلى أن تباطؤ عمليات البيع يرجع إلى النماذج والإنشاءات التي لا تتناسب احتياجات العملاء، وإلى كون المشروع في مناطق نائية.

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