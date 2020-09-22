نجيب ساويرس: التعاقد على 600 فدان في الساحل الشمالي.. والبدء في المشروع الصيف القادم

فاروق يوسف _ كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، عن تعاقد الشركة على 600 فدان في منطقة الساحل الشمالي حصلت منها الشركة على 400 فدان بالفعل، والمساحة الباقية متقدمين عليها.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن بدء العمل في مشروع منطقة الساحل الشمالي، سيبدأ الصيف القادم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 13 شهرًا.

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وقد راهن نجيب ساويرس على السوق العقاري المصري، وقال إنه متحمس جدًا لهذا القطاع.

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واستبعد ساويرس حدوث وتفاقم أي فقاعات عقارية، أو تخمة في المعروض خلال الآونة الحالية، مؤكدًا على أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في إعادة البيع.

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