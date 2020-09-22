الارشيف / مال وأعمال

زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

علمت بوابة دوت الخليج أن النادي الذي تتفاوض شركة زد للاستثمار الرياضي للاستحواذ عليه هو نادي إف سي مصر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وكان أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، قد صرح صباح اليوم، أنه تم التوصل لاتفاق تفاهمي مع أحد أندية الدوري الممتاز للاستحواذ على الحصة الأغلبية فيها.

اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأضاف ، إن الشركة تركز جيدَا على الاستثمار الرياضي، وتم التعاقد مع العديد من الأكاديميات العالمية منها “بروسيا دورتموند” ، واي تي بي للتنس.
ومن الجدير بالذكر، أن هيكل مجلس إدارة زد للاستثمار الرياضي يضم العديد من اللاعبين الدوليين والكوادر الرياضية المختلفة.

ويضم المجلس كل من أحمد دياب العضو المنتدب للشركة، وحسن عبده، ومحمد فاخر أعضاء مجلس إدارة.

Advertisements

أما أعضاء المجلس الفني لشركة زد للاستثمار الرياضي، هم: الكابتن سيف زاهر، وحازم إمام لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسام ميدو، وأحمد حسن، ومحمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند السابق، وعماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق.

ويأتي الكابتن إيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة في الشركة، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، والكابتن هشام حنفي، نائبًا.

وتأسس نادي إف سي مصر لكرة القدم ، في نوفمبر 2009 ويلعب حاليًا في الدوري المصري الممتاز منذ صعوده إليها عام 2019، ويحتل المركز 17 في ترتيب الدوري الممتاز.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا