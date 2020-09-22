6 سيارات موديلات 2021 ترتفع حتى 5 آلاف جنيه في سبتمبر

شاهندة إبراهيم – شهد قطاع السيارات المصري ارتفاع أسعار بعض موديلات 2021 والذي وصل عددهم حتى الآن إلى 6 وحدات، وبقيم تراوحت بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، وتنتمي هذه المركبات التي نالت الزيادات السعرية من قيمها بعد مدة قليلة من طرحها لأول مرة في السوق المصرية، لمناشئ كورية وألمانية وصينية ومجمعة محليًا.

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ومن جانبها، أقرت مجموعة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي في مصر، زيادة سعرية لموديلين من علامات هيونداي الكورية إحداهما مستورد والآخر مجمع محليًا لأول مرة وهما: توسان وأكسنت RB، وطالت الارتفاعات السعرية أيضًا من شيري تيجو 7 موديلات 2021 بقيم تراوحت بين ألف إلى ألفي جنيه في سبتمبر الجاري.

هيونداي توسان موديل 2021

وبحسب الأسعار المعلنة من الوكيل الرسمي، صعدت اسعار الفئة القياسية إلى مستوى 409 ألف و900 جنيه، بدلًا من 407 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثانية إلى نحو 439 ألف و900 جنيه، في مقابل 437 ألف و900 جنيه، أما الفئة الثالثة باتت تُباع بقيمة وصلت إلى 464 ألف و900 جنيه، مقابل 462 ألف و900 جنيه.

وسعرت الفئة الرابعة بسعر رسمي جديد489 ألف و900 جنيه، بدلًا من 487 ألف و900 جنيه، فيما قدمت الفئة الخامسة بقيمة سعرية 494 ألف و900 جنيه، مقابل 492 ألف و900 جنيه.

هيونداي توسان تربو موديل 2021

ووفقًا للأسعار الجديدة، قدمت “غبور” الفئة الأولى من هيونداي توسان تربو بقيمة بلغت 464 ألف و900 جنيه، مقابل 462 ألف و900 جنيه.

وصعدت الفئة الثانية إلى مستوى 514 ألف و900 جنيه، بعدما كانت قد تم طرحها بنحو 512 ألف و900 جنيه.

وارتفعت الفئة الثالثة إلى 519 ألف و900 جنيه، مقارنة بسعرها السابق 517 ألف و900 جنيه.

وعرضت الشركة الفئة الرابعة بنحو 559 ألف 900جنيه، بدلًا من 557 ألف و900 جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2021

وارتفعت أسعار سيارات شيرى تيجو 7 الفئة الأولى إلى 275 ألف جنيه، بدلًا من 273 ألف جنيه في السابق.

وقدرت أسعار الفئة الثانية من العلامة الصينية المجمعة محليًا إلى 299 ألف جنيه ، في مقابل 297 ألف جنيه.

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هيونداي أكسنت RB موديل 2021

وجاءت الفئة الأولى بسعر 205 الف و900 جنيه، بدلًا من 204 ألف و900 جنيه، وعرضت الفئة الثانية بنحو 215 ألف و900 جنيه، في مقابل 214 ألف و900 جنيه في السابق.

وباتت الفئة الثالثة بسعر 220 ألف و900 جنيه، مقارنة بنحو 219 ألف و900 جنيه، فيما سوقت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة 240 ألف و900 جنيه، بدلًا من 239 ألف و900 جنيه.

كما أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وبيجو وأوبل وإم جي في السوق المحلية، عن إضافتها زيادة سعرية موحدة بواقع 5 آلاف جنيه على فئات العلامة الصينية إم جي 6 والماركة الألمانية أوبل استرا موديلات 2021.

MG-6 موديل 2021

وسعرت الشركة الفئة الأولى من السيارة بنحو 279 ألف و990 جنيه، مقابل 274 ألف و990 جنيه في السابق.

وقدمت الفئة الثانية بواقع 294 ألف و990 جنيه، مقارنة بنحو 289 ألف و990 جنيه.

والثالثة بقيمة وصلت إلى 309 ألف و990 جنيه، بدلًا من 304 ألفًا و990 جنيه.

فيما تم تسويق الفئة الأعلى تجهيزًا 314 ألف و990 جنيهًا، بعدما تم تقديمها بسعر 309 ألف و990 جنيه.

أوبل أسترا موديل 2021

ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي باتت تُباع العلامة الألمانية التي تُقدم في السوق المحلية من خلال فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي جديد 309 ألف و990 جنيه، بدلًا من 304 ألف و990 جنيه.

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