- 1/2
- 2/2
وكالات _ تأمل أليجرو، أكبر منصة بولندية للتجارة الإلكترونية، في جمع 8.1 مليار زلوتي (2.1 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي وشيك في بورصة وارسو، وفقا لنشرة إصدار الشركة الصادرة اليوم.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وسوف تطرح أليجرو 187.8 مليون سهم بسعر 35 إلى 43 زلوتي مقابل كل سهم، بما في ذلك 163.6 مليون سهم قائمة بالفعل.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج
ويشمل العرض أيضا خيار التخصيص بنسبة 15%، والذي يمكن أن يزيد عدد الأسهم المعروضة إلى 216 مليونا، والحد الأقصى لقيمة العرض إلى 9.3 مليار زلوتي.
وإذا تم تخصيص هذا العدد من الأسهم لمستثمرين جدد بأقصى سعر، فسيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أليجرو هو الأكبر على الإطلاق في بورصة وارسو.
وحتى الآن, كان أكبر اكتتاب عام في وارسو هو الظهور الأول في السوق عام 2010 لشركة التأمين PZU، والتي باعت أسهما بقيمة 8.1 مليار زلوتي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.