قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات

_ قفز المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند بداية تداولاته اليوم بدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا فيما سجل مؤشر داو للأسهم القيادية ارتفاعا طفيفا بفعل ضبابية بشأن المزيد من التحفيزات المالية الأمريكية. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.69 نقطة أو 0.45 بالمئة عند الفتح ليصل إلى 3295.75 نقطة. اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.50 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 10873.30 نقطة. Advertisements وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة فحسب أو 0.08 بالمئة ليفتح عند 27170.34 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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