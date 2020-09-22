البورصة تصعد 0.48% بدعم من أنباء خفض أسعار الغاز للمصانع

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب، وآمال اقتراب الحكومة من إقرار الأسعار الجديدة لتوريد الغاز إلى القطاع الصناعي عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

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وانفردت نشرة دوت الخليج الصادرة اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المناقشات الأخيرة بين مسؤولين في اللجنة ووزيرة التجارة والصناعة دارت حول متوسط السعر الذي حدده اتحاد الصناعات في مذكرته الأخيرة للحكومة بشأن الأسعار والتي طالب فيها بأن يكون السعر بين 2.5 و3.5 دولار على أقصى تقدير.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.48%، وأغلق عند مستوى 10963 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.54%، وأغلق عند مستوى 67.14 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.6% و 0.59% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.299.040 مليار جنيه، على 185 شركة من خلال 49302 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 65 في حين لم تتغير أسعار 21.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.336 مليون جنيه، منها 21.330 مليون جنيه للمؤسسات، و11.006 مليون جنيه للأفراد.

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في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 44.620 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 44.625 مليون جنيه، مقابل 4.918 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.284 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 21.910 مليون جنيه، مقابل 9.626 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

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واستحوذ المصريون على نسبة 86.72% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على6.08% والعرب على 7.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.51% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.48%.

وتصدر سهم النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15.96%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.94%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.93%.

في حين تصدر سهم مصر للأسواق الحرة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 15.31%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 7.73%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.41%.

وقال محمد عبد الحكيم، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن كلا من أسهم قطاع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات قادت موجة الصعود بالنصف الثاني من جلسة اليوم.

وأرجع عبد الحكيم ذلك إلى قرب إقرار الحكومة للتخفيض الجديد في أسعار الغاز، والذي يقلل من تكلفة الإنتاج على تلك الشركات.

وتوقع عبد الحكيم أن تواصل البورصة الصعود على المدى القصير مستهدفة اختراق المقاومة 11200 نقطة.

ومن جانبه، قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم القيادية دعمت البورصة في النصف الثاني من جلسة اليوم بقيادة سهم البنك التجاري الدولي.

وتوقع فتحى أن تسعي البورصة بجلسة الغد لتأكيد ارتداد في حال هدوء الوسط العالمي والمحلي، لتستهدف عقب ذلك اختراق قمة 11200 نقطة.

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