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الأسهم الأوروبية تتعافى قليلا بدعم من مكاسب للنفط وشركات التبغ

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CairoBank

سي إن بي سي – ساعدت قفزة في أسهم شركات النفط وشركات التبغ سوق الأسهم الأوروبية على أن تغلق مرتفعة الثلاثاء، وتعافت المؤشرات الرئيسية بشكل جزئي من موجة مبيعات أثارتها مخاوف من إجراءات جديدة للعزل العام وسط قفزة في الإصابات بفيروس في أرجاء القارة.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2% بعد أن مني بخسارة بلغت 3.2% في جلسة الاثنين. ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4% بينما صعد المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 0.5%.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني المثقل بأسهم شركات التصدير 0.4% مستفيدا من تراجع الجنيه الاسترليني بعد أن طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون من البريطانيين العمل من المنزل حيثما يكون ذلك ممكنا وأمر الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرا للتغلب على موجة سريعة الانتشار من الإصابات بالفيروس.

وقفزت أسهم شركات النفط الكبرى المسجلة في بورصة لندن حوالي 3% مع صعود أسعار الخام بفعل توقعات بأن تجدد القيود سيكون له تأثير محدود على الطلب على الوقود.

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ولقيت السوق دعما أيضا من بيانات من المفوضية الأوروبية أظهرت أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تحسنت إلى -13.9 في سبتمبر من -14.7 في أغسطس. ورفع معهد إيفو توقعاته لألمانيا، متوقعا أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 5.2% هذا العام مقارنة مع توقعاته السابقة لهبوط قدره 6.7%.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفية 1.1% لتضاف إلى هبوط بلغ 5.2% في الجلسة السابقة بينما يهدد تصاعد الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا بعرقلة الطلب على السفر مجددا.

وهبط سهم شركة ايرباص 2.7% بعد أن أبلغ الرئيس التنفيدي جيوم فوري محطة إذاعة فرنسية أن الوضع بين شركات الطيران أسوأ مما كان متوقعا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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