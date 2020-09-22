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وكالات – جدد دائنون من القطاع الخاص تعهدهم بدعم دول العالم الأشد فقرا على التعامل مع مشكلات الديون الناجمة عن الأزمة العالمية لكوفيد-19، لكنهم قالوا إن تبني نهج شامل سيعرض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.
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وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة العشرين قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل، قال إنه لا مفر من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حده بدلا من اتباع نهج موحد للجميع.
وقال خطاب معهد التمويل، الذي اطلعت عليه “المشكلات في بعض البلدان لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة، وإنما مخاوف أكثر جوهرية تتعلق بالملاءة المالية”.
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يأتي ذلك قبيل ما يتوقع أن يكون تمديدا لأجل مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين هذا العام، والمؤهل لها أكثر من سبعين من دول العالم الأشد فقرا.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر معهد التمويل الدولي: القطاع الخاص يستعد لتخفيف عبء ديون دول فقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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