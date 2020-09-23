موديز تخفض التصنيف الائتماني للكويت إلى ‭A1‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالات _ خفضت وكالة موديز اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت موديز أن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة. اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج وذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة. Advertisements وأفادت موديز بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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