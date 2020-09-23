المركزي الأوروبي: توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو مستقرة

_ قال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لبلومبرج إن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو لم تتدهور منذ قرر البنك هذا الشهر الإبقاء على سياسته دون تغيير.

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وأضاف خلال مقابلة “بالنظر أيضا للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج”.

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وتابع عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي”يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة”.

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