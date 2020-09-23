جي بي أوتو تقتنص الموافقة المبدئية لإضافة رخصة التمويل الاستهلاكي إلى درايف

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أعلنت شركة جي بي أوتو عن حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية المبدئية، على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى شركة درايف للتخصيم التابعة لها.
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وقالت جي بي أوتو أن إضافة هذا النشاط يتماشي مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري وخدمات تأجير أساطيل النقل والتأمين على الحياة، وكذلك المدفوعات الإلكترونية، لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات.
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