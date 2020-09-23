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سبيد ميديكال تقتنص إدارة جميع معامل تحاليل مجموعة المدينة

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قالت شركة سبيد ميديكال أنها وقعت أمس عقد تعاون مع شركة المدينة لطب الإخصاب ومجموعة المدينة في الإسكندرية، تقوم بموجبه معامل سبيد، بإدارة جميع معامل التحاليل الطبية الخاصة التي تمتلكها مجموعة المدينة، وأولهم معمل مستشفى المدينة للمرأة في الإسكندرية.

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أضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الاتفاق يضم معمل مجمع عيادات المدينة الطبي الذي يشمل عدد كبير من عيادات أساتذة جامعة الإسكندرية في مختلف الأقسام وكبار الاستشاريين، إلى جانب معمل المدينة للتحاليل بمصطفى كامل.

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وستقوم معامل سبيد بإدارة معامل المستشفى والعيادات المجمعة ومعمل المدينة عبر خبراتها وأجهزتها المتطورة في تحاليل الهرمونات والتحاليل بمختلف أنواعها وفقا لما جاء بالبيان.

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كما سيضيف الاتفاق ثلاثة فروع جديدة لمعامل سبيد في محافظة الاسكندرية، ويضيف لإيرادات سبيد ميديكال حوالي 7% سنويا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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