مخاوف كورونا تهبط بالأسهم اليابانية وسوزوكي موتور يتراجع 3.6%

_ هبطت الأسهم اليابانية اليوم فيما اقتفت البورصة أثر خسائر الأسواق العالمية عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة وتحت ضغط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل برنامج تحفيز أمريكي.

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وسجلت أسهم شركات السيارات وغيرها من أسهم القيمة أكبر خسائر، ولكن حد من الهبوط تألق شركات الألعاب والأسهم ذات الصلة بالإنترنت نتيجة المخاوف حيال جائحة كورونا.

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وانخفض المؤشر نيكي 0.06 في المائة إلى 23346.49 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة إلى 1644.25 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء في اوكاسان سيكيورتيز “ثمو مخاوف من زيادة إصابات كورونا مع انخفاض درجات الحرارة. إلى جانب ذلك المستثمرون قلقون بشأن تأجيل برنامج تحفيز أمريكي نظرا لأن الحزمة الاقتصادية الضخمة كانت الداعم للسوق”.

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وتراجع سهم سوزوكي موتور 3.6 في المائة وهوندا موتور 2.8 في المائة ونيسان موتور 3.2 في المائة.

وتراجع سهم باناسونيك 3.7 في المائة بعدما صرح الرئيس التنفيذي لتسلا بأن إنتاج البطارية الجديدة منخفضة التكلفة المرتقبة قد يستغرق ثلاثة أعوام.

وعلى الجانب الآخر، اتجه المستثمرون لشركات الألعاب وهي الرابح من إجراءات العزل. وارتفع سهم بانداي نامكو 3.4 في المائة وسايبر اجنت ستة في المائة.

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