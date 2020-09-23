أسعار الذهب تلامس أقل مستوى في 6 أسابيع تحت ضغط الدولار القوي

_ لامست أسعار الذهب يوم الأربعاء، أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب الفيدرالي الأمريكي.

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وفقدت أسعار الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.

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وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

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ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 4.8 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين واحدا بالمئة إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2217.75 دولار.

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