رئيس هواوي يحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في الهجوم على سلاسل إمدادها

سي ان بي سي _ قال رئيس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي الأربعاء، إن سلاسل إمدادها تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة ودعا واشنطن لإعادة النظر في القيود التجارية التي تفرضها وتضر الموردين في أنحاء العالم.

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وتواجه هواوي ، أكبر مصنع لمعدات اتصالات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، ضغوطا بفعل قيود تجارية أمريكية تهدف لعرقلة وصول الشركة للشرائح ذات الاستخدام التجاري.

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وقال رئيس هواوي في شنغهاي “عدلت الولايات المتحدة عقوباتها لثالث مرة وهذا جلب تحديات كبيرة لإنتاجنا وعملياتنا”.

وتقول واشنطن إن هواوي أداة تستخدمها الصين للتجسس وفرضت منذ 15 سبتمبر أيلول قيودا جديدة تمنع الشركات الأميركية من التوريد للشركة أو خدمتها.

ونفت هواوي مرارا أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

وذكر أنه على الرغم من امتلاك هواوي شرائح كافية لعملياتها مع الشركا والتي من بينها مشروعها لشبكات الجيل الخامس فإنها تشعر بتأثير القيود الأمريكية على مخزونها من شرائح الهواتف الذكية.

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وأشار إلى أن موردين مثل Qualcomm قدموا طلبات للحصول على رخص أميركية مما يتيح لهم مواصلة خدمة هواوي .

وسبق أن ذكرت أن Intel حصلت بالفعل على رخص لتوريد منتجات معينة إلى هواوي فيما تقدمت الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، التي تستخدم معدات أميركية المنشأ لصناعة شرائح الشركة، بطلب للحصول على رخصة.

وقال قوه إن هواوي ترغب في استخدام شرائح Qualcomm في هواتفها الذكية إذا حصلت الشركة على ترخيص لتجنب القيود الأميركية.

ولم ترد Qualcomm حتى الآن على طلب للتعقيب.

ولم تبد واشنطن مؤشرا يذكر على أنها تعتزم خفض حملتها على هواوي التي تأتي في وقت بلغت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ مستوياتها منذ عقود.

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