البورصة تصعد 0.84% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84%، ليتداول عند مستوى 11054 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر ، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.55%، ليتداول عند مستوى 67.51 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.41% و 2.18% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 207.143 مليون جنيه على 132 شركة من خلال 6724 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية المصدرة لعدد 3.062 مليون سهم بقيمة إجمالية 27.221 مليون جنيه

ارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 98 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 27 .

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واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.773 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 21.855 مليون جنيه، مقابل 1.081 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.014 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 22.602 مليون جنيه، مقابل 6.588 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بقيمة 4.759 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم شركة النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.93%، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 12.57%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 10.84%.

في حين تصدر سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.07%، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 2.75%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 0.75%.

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