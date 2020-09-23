التجاري وفا يقدم باقة تخفيضات لحاملي البطاقات بمناسبة العودة إلى المدارس

دوت الخليج – أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، عن تقديم خصم فوري بنسبة 10% لحاملي بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، أن العروض تتضمن إلى إمكانية الاسترجاع النقدي (كاش باك) بنسبة 10% بحد أقصى 150 جنيه مصري للمعاملة في أي فرع من فروع مكتبات سمير وعلي المتواجدة في 6 محافظات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.

اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأضاف، أن البنك يوفر نظام تقسيط لعملائه على 12 شهر بدون فوائد على مستلزمات الدراسة الإلكترونية وتخفيض 50% على الفوائد السنوية عند تقسيط مصاريف الدراسة على 12 شهر.

Advertisements

ولفت البيان إلى أن البنك قد ساهم في تقديم الدعم إلى 400 طالب بالمرحلة الإبتدائية في المدرسة المجتمعية التابعة لمؤسسة علمني عبر توفير كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى مستلزمات وقائية للحماية من وباء كوفيد -19 المستجد خلال العام الدراسي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج