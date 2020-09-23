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التجاري وفا يقدم باقة تخفيضات لحاملي البطاقات بمناسبة العودة إلى المدارس

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دوت الخليج – أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، عن تقديم خصم فوري بنسبة 10% لحاملي بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

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وذكر بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، أن العروض تتضمن إلى إمكانية الاسترجاع النقدي (كاش باك) بنسبة 10% بحد أقصى 150 جنيه مصري للمعاملة في أي فرع من فروع مكتبات سمير وعلي المتواجدة في 6 محافظات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.

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وأضاف، أن البنك يوفر نظام تقسيط لعملائه على 12 شهر بدون فوائد على مستلزمات الدراسة الإلكترونية وتخفيض 50% على الفوائد السنوية عند تقسيط مصاريف الدراسة على 12 شهر.

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ولفت البيان إلى أن البنك قد ساهم في تقديم الدعم إلى 400 طالب بالمرحلة الإبتدائية في المدرسة المجتمعية التابعة لمؤسسة علمني عبر توفير كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى مستلزمات وقائية للحماية من وباء كوفيد -19 المستجد خلال العام الدراسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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