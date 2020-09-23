الرقابة: بعض الملاحظات المؤثرة وراء تعديل دراسة القيمة العادلة لسهم سبيد ميديكال

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن نتائج مطالعتها لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال والمعد من شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، إنه انطلاقاً من دور الهيئة في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين فيها، فقد تبين وجود العديد من الملاحظات المؤثرة داخل دراسة القيمة العادلة.

اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأفادت، أنه تم مناقشة المستشار المالي المستقل معد الدراسة وإبلاغة بملاحظات الهيئة لأخذها في الاعتبار وتعديل الدراسة.

وفي 17 سبتمبر الجاري حددت شركة كاسل للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وفقاً للوضع الحالي بدون زيادة رأس المال النقدية المرتقبة من 81.327 مليون جنيه إلى 221.828 مليون جنيه بمبلغ 3.62 جنيه للسهم الواحد، وذلك بإستخدام معدل خصم قدره 13.99% تم إحتسابة بإستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%.

Advertisements

وبلغ تقييم سهم الشركة بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد عملية زيادة رأس المال بمبلغ 3.91 جنيه للسهم، وذلك بإستخدام معدل خصم قدره 16.08% تم إحتسابة باستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%.

وبلغ تقييم قيمة سهم شركة سبيد ميديكال باستخدام مضاعف الربحية للشركة مبلغ 3.34 جنيه.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج