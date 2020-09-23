جازبروم تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من 2021

_ قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية المنتجة للنفط إنه يتوقع عودة استهلاك النفط العالمي إلى مستوى ما قبل الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل وهو ما يتأخر على نحو طفيف عن توقعات وزارة الطاقة بتعافي الاستهلاك في الربع الثاني.

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وقال خلال مؤتمر، هو أول حدث كبير النطاق في القطاع منذ تقليص الفعاليات العامة في روسيا في مارس، إن أسعار النفط الراهنة التي تتجاوز 40 دولارا للبرميل ملائمة للشركة والميزانية الاتحادية.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم”لم تنته الجائحة…لكننا على يقين من أنه لن يكون هناك رد فعل عنيف ، في المقام الأول في أوروبا” لن تكون هناك إجراءات عزل عام صارمة.

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وتابع “هذا…سيتيح موازنة السوق. اعتقد أنه خلال النصف الثاني من العام المقبل أو كما نأمل على الأقل سنكون قادرين على العودة لأحجام الاستهلاك في 2019”.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس بأنه يتوقع تعافي الطلب على النفط على نحو كامل في الربع الثاني من 2021.

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