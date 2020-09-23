سيتي جروب: أسعار الذهب ستسجل مستويات قياسية قبل نهاية 2020

العربية نت _ توقع بنك سيتي جروب أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالانتخابات الأمريكية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

وتشير توقعات سيتي جروب إلى قفزة تزيد عن 200 دولار للعقود الآجلة للمعدن الثمين مع تزايد قلق المستثمرين من معركة الرئيس الأمريكي ترامب مع “جو بايدن”، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30% مع تجاوزه مستويات 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من يوليو الماضي ليحلق حول أعلى مستوياته في عدة سنوات مع تراجع الدولار الأمريكي والذي يقوض ارتفاعه جاذبية الأصول المقومة بالدولار كالذهب.

Advertisements

كانت كبيرة المحللين لدى سيتي جروب للسلع لشبكة CNBC الأمريكية، قالت إن مصرفها رفع توقعاته لسعر الذهب العام المقبل من مستوى 1850 دولارا للأوقية إلى مستوى 2100 دولار مع توقعات بارتفاع الإقبال على المعدن والذي يفضله المستثمرون كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات الأزمات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج