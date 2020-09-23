سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في معظم البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، عند ذات مستويات الأمس، فيما ارتفع قرشا واحد في 3 بنوك.

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وفي بنوك: الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والإسكندرية والتعمير والإسكان وبلوم، ظل الدولار عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وكذلك في بنكي عوده والأهلي الكويتي عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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كما حافظ الدولار على استقراره في بنكي إتش إس بي سي والمصري الخليجي عند نفس المستويات المسجلة بالأمس، 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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فيما ارتفع الدولار قرشًا في 3 بنوك: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بالأمس.

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