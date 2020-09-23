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الإمارات تسجل ارتفاعا يوميا جديدا في حالات كورونا مع زيادة الفحوص

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وكالات _ سجلت الإمارات اليوم الأربعاء 1083 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، وهو أعلى عدد يومي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة.

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وتشهد الدولة الخليجية ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس على مدى الأسابيع السبعة الماضية من 164 حالة في الثالث من أغسطس، وهو ما ألقت السلطات باللوم فيه على من لا يلتزمون بإجراءا التباعد الاجتماعي.

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وتزيد الإمارات عدد الفحوص التي تجريها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوميا وقالت إنها أجرت 103199 اختبارا أمس الثلاثاء في الدولة التي يقدر عدد سكانها بنحو 9.9 مليون نسمة.

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وسجلت الإمارات اكثر من 87 ألف إصابة و406 حالات وفاة بكوفيد-19 حتى الآن.

ولا تكشف حكومة الدولة التي تتكون من سبع إمارات عن أماكن حدوث الإصابات أو الوفيات.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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