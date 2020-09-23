نايكي يرفع ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مستهل التعاملات

_ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث بلغ سهم نايكي ذروة قياسية عقب إعلان نتائج ربع سنوية قوية، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات أنشطة الشركات المحلية لتقدير وتيرة الانتعاش الاقتصادي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج وصعد داو 125.42 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة ليصل إلى 27413.60 نقطة. اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج وزاد ستاندرد اند بورز 4.54 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 3320.11 نقطة. Advertisements لكن المؤشر ناسداك المجمع نزل 12.81 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 10950.83 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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