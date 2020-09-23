تأكيدا لنشرة دوت الخليج.. البنك الأهلي يمول مكسيم بقرض معبري بقيمة 300 مليون جنيه

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دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري، اليوم، اتفاقا لتمويل شركة مكسيم بقرض معبري بقيمة 300 مليون جنيه، يمثل جزءا من القرض المجمع الذي يقوده البنك الأهلى مع مجموعة من البنوك المصرية، وذلك تأكيدا لما كشفته نشرة دوت الخليج بداية الشهر الجاري.
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ووفق بيان الشركة، وقع الاتفاق من جانب البنك الأهلي: شريف أمير رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، وعن شركة مكسيم: الدكتور محمد كرار رئيس مجلس الإدارة.
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ووقع المهندس إسماعيل عمر العضو المنتدب لشركة مكسيم للاستثمارالعقاري، في وقت سابق هذا الشهر، على بروتوكولات تعاون وعقود مع عدد من شركات المقاولات والشركاء الدوليين لاستكمال الخطط كافة والأعمال المستقبلية لشركة مكسيم والخاصة بمشروع “بو” الساحل الشمالى.
وبدأت الشركة في تسليم بعض وحدات المرحلة الأولى صيف هذا العام، وجاري تسليم الوحدات تباعا، لافتة إلى أنها ستضخ جميع التسهيلات الائتمانية في عمليات البناء والتطوير للمشروع.
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