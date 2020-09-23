البورصة تتماسك قرب مستوى 11000 نقطة بدعم من مشتريات المصرين والعرب

رنا ممدوح – أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15%، وأغلق عند مستوى 10979 نقطة.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 67.03 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.99%، و 1.6% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.318.993 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 48555 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية المصدرة لعدد 3.062 مليون سهم بقيمة إجمالية 27.221 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 118 شركة مقابل تراجع 51 في حين لم تتغير أسعار 22.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.262 مليون جنيه، منها: 17.572 مليون جنيه للأفراد، و16.690 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 2.951 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 26.123 مليون جنيه، مقابل 23.171 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

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في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب، وسجلوا صافي بقيمة 37.214 مليون جنيه، منها 30.907 مليون جنيه للمؤسسات، و6.306 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 85.74% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.84% والعرب على 5.42% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.07% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

وتصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15.91%، تلاه سهم الألومنيوم العربية بنسبة 15.80%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 14.99%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.10%، تلاه سهم الخليجة الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 6.03%، ثم سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.53%.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب في النصف الأول من الجلسة دفعت مؤشر البورصة الرئيسي لكسر مستوى 11000 نقطة لأسفل بعد المحاولة لاختراقها من الدعم 10800 نقطة.

وأضاف النمر أن الاتجاه المتوقع لحركة البورصة عرضي مائل للصعود طالما نتداول أعلى مستوى الدعم حتى الآن، مرجحاً أن تستهدف السوق اختراق المقاومة 11125 نقطة لأعلى.

وجدد رهانه على القطاع الصناعي والشركات التي تعتمد في تحقيق الربحية على التصدير لقيادة موجة الصعود المرتقبة بالربع الأخير، وبدعم من اقتراب اصدار قرار الحكومة بخفض سعر الغاز على المصانع.

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