بنك قناة السويس يبيع 7.65% من حصته في المجموعة المصرية العقارية

رنا ممدوح – باع بنك قناة السويس غالبية حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية، لتنخفض من 7.66% إلى 0.001%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج وبحسب إفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع بنك قناة السويس عدد 3.062 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 27.221 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 8.89 جنيه للسهم الواحد، ولعبت برايم لتداول الأوراق المالية دور منفذ الصفقة. اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements وقلص البنك حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 10.001% إلى 9.29%. في 20 سبتمبر الجاري. ويستحوذ البنك الأهلي المصري على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 33.95%، يليه علي محجوب بنسبة 30.43%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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