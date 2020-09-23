متوسط سعر بيع الدولار يستقر عند مستوى 15.80 جنيه

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في معظم البنوك، فيما ارتفع قرشا واحدا في عدد محدود من المصارف.

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وارتفع المتوسط المرجح لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري، بشكل طفيف للغاية 0.2 قرش، ليسجل 15.7067 جنيه للشراء و15.8067 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 15.7047 جنيه للشراء و15.8047 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار اليوم، استقر الأخضر في بنوك: الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والإسكندرية والتعمير والإسكان وبلوم، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وكذا في بنكي عوده والأهلي الكويتي حول 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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كما حافظ الدولار على استقراره في بنكي إتش إس بي سي والمصري الخليجي عند مستويات الأمس 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

في المقابل رفع كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول، سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بالأمس.

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