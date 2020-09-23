بنك saib يعلن تدشين جيل جديد من ماكينات الصراف الآلي

دوت الخليج – أعلن بنك saib عن تدشين الجيل الأحدث من ماكينات الصراف الآلى من شركة Diebold Nixdorf لأول مرة بالسوق المصرىة وذلك بالتعاون مع شركة Raya لتكنولوجيا المعلومات.

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وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن جميع شاشات تلك الماكينات تعمل عن طريق اللمس المشفر وتتميز الماكينات الجديدة بخصائص أخرى عديدة مثل إتاحة الإيداع النقدى حتى 300 ورقة نقدية، وقراءة البطاقات بدون تلامس، والتحقق من هوية العميل من خلال بصمة الإصبع، وإمكانية إرسال الإيصال إلكترونيا للعميل بدلا من الإيصال الورقي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لذوي الهمم من فاقدي البصر.

وصرح عمرو عطا لله، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، بأن البنك يولي اهتماماً كبيرا بتدعيم البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين كما يعمل على استحداث القنوات والنظم الجديدة للاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل وتأثيره على عمليات القطاع المصرفي.

وأضاف أن أزمة جائحة كوفيد 19، جعلـت التركيز على الخدمات البنكية الإلكترونية من أولويات إدارة البنك، وتطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء عبر خدمات الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، وتوسيع قاعدة ماكينات الصراف الآلي، وأن هذا يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق الشمول المالي.

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من ناحيته، قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والإتصال المؤسسي، إن خطط البنك الحالية تشمل تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة وأيضا تطوير الخدمات القائمة وخاصة التي تواكب التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية والتوسع في مجال الشمول المالي.

وأضاف أن البنك يستهدف نشر تلك الماكينات الخاصة به على مستوى الجمهورية مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لها والتركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.

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وتابع: ويسعى البنك لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى بنسبة 100% خلال العام الحالي، كما أن هناك خطة طموحة لزيادة الأعداد الحالية بنسبة 300% حتى نهاية 2022.

وأوضح نصير أن ذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لنشر 6500 ماكينة بمحافظات مصر لتسهيل عمليات السحب وإلايداع النقدى لتخفيف الأعباء الملقاة على المواطنين وعلى أفرع البنوك المختلفة.

وبدوره، صرح محمد على، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والإبتكار، بأن ماكينات الصراف الآلى الجديدة DN series تتمتع بالعديد من المزايا، سيتم تطبيقها تباعا وفقا للتعليمات المنظمة والإجراءات المتبعة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى ذات الشأن.

وقال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم، إن أهمية هذا المشروع ترجع تقديم حزمة متقدمة من حلول الصراف الآلي المتطورة بواسطة فريق راية من الخبراء المتخصصين في هذا المجال والتي تضمنت حلول المحفظة الألكترونية Digital Wallet ،Surveillance Journal بالإضافة إلى نظام مراقبة و إدارة ماكينات الصراف الآلي Vynamic View.

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