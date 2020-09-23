بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية

دوت الخليج – وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون ثلاثي مع جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصرية.

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وقع بروتوكول التعاون: ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية بالنيابة عن المهندس على عيسي رئيس الجمعية.

وبحسب بيان لبنك التنمية الصناعية، يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين البنك وجامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية من ماجستير ودكتوراه بالجامعات، وكذلك الربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة بالجامعات وبين ما تطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الابحاث في توضيح الرؤية لمتخذ القرار.

وتابع البيان: بالإضافة إلى تقديم جميع الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين، ويسمح لهذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين اللجان التخصصية التابعه للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعه لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدي أعمال.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة تواصلت مع جمعية رجال الأعمال لتحقيق ربط المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل بجانب المساهمة في حل مشاكل الصناعة من خلال البحث العلمي والاستفادة من بيوت الخبرة التي تزخر بها جامعة عين شمس في مجالات عديدة.

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وأوضح أن البروتوكول سيتيح للجامعة توفير فرص لتدريب شباب الخريجين والطلاب في مصانع ومزارع ومؤسسات رجال الأعمال بجانب الاستفادة من

تمويل رجال الأعمال لبعض الأبحاث للأفكار الناشئة وريادة الأعمال الموجودة حاليا بالجامعة عن طريق واحة الابتكار علاوة على إمكانية مشاركتهم في مجالس الكليات والاستفادة من أفكارهم في تطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب مساهمة بنك التنمية الصناعية في المجالات السابقة كافة .

ومن ناحيته، أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، حرصه على التعاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشترك يصل للشراكة لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المدني؛ فالبنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية.

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وبدوره، قال عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هناك تحديث وتطوير دائم في البرامج الدراسية، والتي يمكن أن تأتي عن طريق رجال الأعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفه بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما في كليات الزراعة والتجارة.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هدف البروتوكول وضع الرسائل العلمية والبحثية على أرض الواقع بما يناسب سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنه يتيح لمجتمع رجال الأعمال وضع رؤية في محتوى المناهج التعليمية للحصول على جيل من الخريجين متوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتابع: علاوة على التعاون بين القطاعات المختلفة بالجمعية ونظيرتها في مختلف كليات الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بين الأطراف المعنية بالبروتوكول.

وبحسب البيان، سيجري التعاون المشترك، بمقتضى البروتوكول، لإنشاء حاضنات مشتركة داخل جامعة عين شمس بتخصصات مختلفة وبدعم من الصناعة لخدمة جميع مجالات الصناعة.

كما يسمح البروتوكول بتوفير فرص تدريب علمية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بشركات أعضاء الجمعية بما يعظم العائد على الاقتصاد المصري وتحفيز أعضاء الجمعية للمساهمة في دعم وتمويل المشروعات البحثية ومشروعات تخريج طلاب البكالوريوس ورسائل الماجستير والدكتوراة لمرحلة الدراسات العليا على أن تكون موضوعات المشروعات البحثية محل الدعم مرتبط ارتباط وثيق من نشاط شركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وستوفر جامعة عين شمس الدراسات والتقارير التي تعمل على تحسين بيئه الأعمال و مناخ الاستثمار في مصر على أن تلتزم الجامعة بعقد ندوات ودورات تدريبية متخصصة وورش عمل بالجامعة للكوادر في الشركات في جميع قطاعات التعاون المشترك وتقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لدعم أنشطه الجمعية وذلك من خلال الاستعانه بمراكز الاستشارية والأبحاث بالجامعة.

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