البنك المركزي المصري الصيني يضخ 120 مليار يوان في السوق اليوم

شينخوا _ ضخ البنك المركزي المصري الصيني اليوم الخميس سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية للحفاظ على السيولة.

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وضخ بنك الشعب الصيني 120 مليار يوان (حوالي 17.64 مليار دولار أمريكي) في السوق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة 14 أيام بمعدل فائدة 2.35 في المائة، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وقال البنك المركزي المصري إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية أو ما يعرف بـ “الريبو العكسي” عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي المصري بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

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ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، ستتبع الصين سياسة نقدية حذرة بطريقة أكثر مرونة وملاءمة.

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