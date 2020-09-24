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القاهرة للزيوت والصابون توافق على تجزئة القيمة الأسمية للسهم عشرة أضعاف لتصبح 50 قرش

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CairoBank

رنا ممدوح  _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون في جلسته المنعقدة أمس، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة عشر أضعاف لتصبح 50 قرش للسهم الواحد بدلا من خمسة جنيهات.

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وفوض المجلس وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في اتخاذ الإجراءات الخاصة لتجزئة السهم مع الجهات المختصة في ذلك.

وفوضت أيضاً رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

ووفقاً للبيان، فقد ناقش المجلس في جلسته كفاءة استخدام اقتصاديات محطة الشركة لتداول الزيوت بميناء الأدبية بالسويس، وأحيط المجلس علماً حيث تبين ارتفاع كميات الزيوت المتداول والمخزنة حيث بلغت 56.532 ألف طن من شهر يناير حتى شهر سبتمبر 2020 مقارنة بكمية 53 ألف طن لنفس الفترة من العام 2019.

مع الإحاطة بتوقف الشحنات والبواخر لمدة شهرين بسبب جائحة .

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وناقش المجلس رفع اقتصاديات الأحماض الدهنية المقطرة بالشركة، وسوف يقوم القطاع التجاري بتقديم مقترح نظام جديد للعرض على رئيس مجلس الإدارة يهدف لزيادة معدل الأداء ورفع مستوى الربحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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