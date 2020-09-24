الشرقية للدخان تربح 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني-، ارتفاع صافي صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 1.63%، لتصل إلى 3.794.249 مليار جنيه، وذلك خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، مقابل 3.733.304 مليار جنيه مقارنة بالعام المقارن.

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وصعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 3.13%، لتصل إلى 14.464.795 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.025.472 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 10.12%، ليصل إلى 5.763.208 مليار جنيه، مقابل 5.233.777 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.60 جنيه مقابل 1.55 جنيه بالفترة المقارنة.

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وأفادت الشركة في إفصاحها، أنها حققت نمو في الإيرادات مع انخفاض تكلفة البضاعة المباعة بمقدار 1% عن العام السابق مما يشير إلى وصول الشركة لمستويات وفورات تكلفة الإنتاج.

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